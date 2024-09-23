Следователи завели дело против 15 членов экстремистской религиозной ячейки из КБР

В КБР следователи завели дело против 15 членов экстремистской религиозной ячейки

Следователи возбудили уголовное дело в отношении Резуана Кангезова и 14 его соучастников, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

По версии следствия, в 2023 году Кангезов создал экстремистское сообщество на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) для подготовки и совершения преступлений по мотивам религиозной ненависти и вражды. По его поручению участники сообщества совершали насильственные акции против лиц, поведение которых не соответствовало их радикальной идеологии.

В отношении Кангезова заведено дело по части 1 статьи 282.1 («Создание экстремистского сообщества»), а в отношении других лиц — по части 2 статьи 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. По местам жительства фигурантов прошли обыски, у них изъята религиозная литература, запрещенная в свободном обороте.

Членов экстремистской религиозной ячейки задержали сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии в селе Исламей Баксанского района. Уточняется, что все злоумышленники — граждане России.

