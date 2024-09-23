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09:53, 23 сентября 2024Силовые структуры

ФСБ задержала 15 членов экстремистской религиозной ячейки в КБР

ФСБ: в КБР задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки
Архивное фото

Архивное фото. Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД и Росгвардии задержали 15 членов экстремистской религиозной ячейки, подозреваемых в распространении радикальной исламистской идеологии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Задержание проходило в селе Исламей Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики (КБР). Все злоумышленники — граждане России.

По данным ведомства, задержанные публично распространяли радикальную идеологию, основанную на отрицании традиционных норм ислама и российских законов, и были причастны к совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти. Свои противоправные действия участники экстремистского сообщества координировали через мессенджер WhatsАрр.

Следственный комитет уже возбудил в отношении них уголовное дело.

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      Олеся Мицкевич
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