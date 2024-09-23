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10:47, 23 сентября 2024Силовые структуры

Задержание 15 членов экстремистской религиозной ячейки из КБР попало на видео

ФСБ показала кадры задержания 15 членов экстремистской религиозной ячейки в КБР
Начало событий в новости ФСБ задержала 15 членов экстремистской религиозной ячейки в КБР

ФСБ показала кадры задержания 15 членов экстремистской религиозной ячейки в Кабардино-Балкарской Республике (КБР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

На записи видно, как вооруженные силовики ночью проводят задержание экстремистов. Также показаны найденные улики — сотовые телефоны, оружие и патроны. Во второй части видео злоумышленников доставляют в суд.

О задержании экстремистов стало известно утром 23 сентября. По информации правоохранителей, задержанные публично распространяли радикальную идеологию, основанную на отрицании традиционных норм ислама и российских законов, и были причастны к совершению насильственных акций по мотивам религиозной ненависти. Свои противоправные действия участники экстремистского сообщества координировали через мессенджер WhatsАрр.

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      Анна Габай
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