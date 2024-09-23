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17:25, 23 сентября 2024Россия

Пожар произошел в находящемся на реконструкции здании в центре Москвы

В Москве в Большом Черкасском переулке загорелось реконструируемое здание

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Большом Черкасском переулке в центре Москвы произошел пожар в находящемся на реконструкции здании. Об этом сообщили в столичном управлении МЧС.

В ведомстве отметили, что на место возгорания выехали порядка 55 специалистов и 16 единиц техники. Сведений о пострадавших не поступало.

Другие подробности случившегося сейчас выясняются. Движение автомобилей по Большому Черкасскому переулку временно перекрыли, водителей призвали выбирать пути объезда.

До этого экстренные службы локализовали пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ).

Отмечалось, что причиной возгорания в техпомещении стало падение сбитого беспилотного летательного аппарата. В результате инцидента никто из персонала не пострадал. Первоначально возгоранию присвоили максимальный, пятый ранг сложности.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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