Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:11, 23 сентября 2024Экономика

Прибыль банков в России взлетела

ЦБ: в августе чистая прибыль банков в России увеличилась на 42 процента

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Чистая прибыль российских банков в августе 2024 года взлетела. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

По сравнению с июлем прибыль выросла на 42 процента и составила 435 миллиардов рублей. Эта сумма не учитывает 18 миллиардов дивидендов, полученных от дочерних организаций. Как отмечают в регуляторе, доходность на капитал составила 35,4 против 24,6 процента в прошлом месяце.

Такую тенденцию объяснили валютной переоценкой длинной открытой валютной позиции (примерно 130 миллиардов рублей против 16 миллиардов рублей), которая объясняется ослаблением национальной валюты к евро и доллару (на 7 и 5 процентов по сравнению с 0,9 и 0,7 процента). Так как банки хеджируют длинную позицию в недружественных валютах короткой в юанях, они также заработали на подорожании юаня по сравнению с американской и европейской валютами (4 и 6 процентов соответственно).

По данным Центробанка, число прибыльных кредитных организаций увеличилось с 250 до 261, а их доля — с 79 до 82 процентов.

В начале сентября регулятор продлил ограничения на снятие иностранной валюты до 9 марта 2025 года. В рамках этого решения с валютных счетов можно снять не больше 10 тысяч долларов. Прочие средства можно получить в российской валюте.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Телефоны и IP-адреса пользователей Telegram могут раскрыть силовикам. Как это объяснил Дуров?

      44-летняя многодетная мать дала отпор стыдившим ее за любовь к кроп-топам хейтерам

      Названы отличия PlayStation 5 от PS5 Pro

      В Москве начали рассматривать дело об отравлении шаурмой 32 человек

      Украинского командира осудят за причинение миллиардного ущерба Белгородской области

      Россиянка пришла к мастеру по растяжке и была изнасилована во время сеанса

      Москвич сделал популярный ремонт и вызвал гнев соседей

      Японские истребители впервые применили ИК-ловушки при контакте с Ил-38 России

      Россиянка потеряла больше миллиона рублей и переехала в отель из-за мошенников

      Раскрыта стоимость самого дорогого путешествия россиян в сентябре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше