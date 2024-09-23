69-я параллель
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16:32, 23 сентября 202469-я параллель

Путину рассказали о совершенно новой атомной энергетике

Глава Курчатовского института Ковальчук: мы сделали новую атомную энергетику
Владимир Путин и Михаил Ковальчук

Владимир Путин и Михаил Ковальчук. Фото: Александр Казаков / РИА Новости

В России появилась совершенно новая атомная энергетика, которая поможет развитию Арктики. Об этом президенту России Владимиру Путину рассказал глава Курчатовского института Михаил Ковальчук, его слова приводятся на сайте Кремля.

По словам Ковальчука, новое слово в этом виде энергетики — атомные батарейки. «Сейчас мы сделали совершенно новую атомную энергетику – вот эта батарейка (...) она дает до мегаватта электричества и до 15 мегаватт тепла. В Арктике (...) эти локальные станции как раз решают проблему», — рассказал президенту Ковальчук.

Он отдельно отметил, что Курчатовский институт подписал договор о сотрудничестве с арктическим регионом России — Якутией.

Еще в 2020 году сообщалось, что удаленные села российской Арктики начали переводить на альтернативные источники энергии для экономии дизельного топлива.

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