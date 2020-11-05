Удаленные села Чукотки переведут на альтернативную энергию

Удаленные села Чукотки начали переводить на альтернативные источники энергии для экономии дизельного топлива. Об этом в Instagram сообщил глава региона Роман Копин.

Он отметил, что развитие возобновляемой энергетики в Арктике — это стратегическая задача. «Сейчас в балансе Чукотского АО около 60 процентов «чистой энергии» — атом, ветер и газ. Использование альтернативных источников энергии в малых селах еще в самом начале, но уже есть готовые проекты», — написал губернатор.

Сейчас идет установка солнечных батарей в трех труднодоступных населенных пунктах Анадырского района, выбранных с учетом данных солнечной активности. В Канчалане и Снежном уже протянули линии электропередач и устанавливаются солнечные панели. Их запустят в конце этого года. В Марково строительство запланировано на 2021 год. Мощность будущей электростанции в Канчалане составит 400 киловатт, в Снежном — 180, в Марково — 800.

Региональные власти намерены развивать энергию ветра. В округе уже давно и успешно работает Анадырская ветряная электростанция, которая считается самой крупная в российской Арктике и снабжает электричеством Анадырский узел. В 2021 году ожидается второй этап модернизации ВЭС. Также в населенных пунктах Беринговский и Усть-Белая построены две ветростанции по 450 киловатт каждая, сейчас идут наладочные работы.

Роман Копин добавил, что благодаря возобновляемым источникам энергии расходы на дорогой северный завоз снизятся, уменьшится нагрузка на бюджет, улучшится экология за счет сокращения выбросов на 15-20 процентов. «В случае успеха проектов будем использовать в комплексе и масштабировать на другие населенные пункты», подчеркнул он.