Расчленивший и заливший кислотой возлюбленную россиянин признал вину

Житель Петербурга, расчленивший и заливший кислотой возлюбленную, признал вину

Житель Петербурга, расчленивший возлюбленную и спрятавший фрагменты тела в бочке с кислотой, признал вину. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявлено обвинение. По версии следствия, в ночь на 17 сентября мужчина в состоянии опьянения во время ссоры со своей 21-летней сожительницей нанес ей удар ножом. Чтобы скрыть преступление, мужчина спустя сутки расчленил тело и поместил его в бочку, куда залил кислоту. Бочку мужчина поместил в машину, а сам уехал в другой город.

О произошедшем мужчина рассказал своей бывшей супруге, а она обратилась в полицию. Петербуржца задержали 22 сентября в Калининграде. Решается вопрос о заключении его под стражу.

Ранее сообщалось, что россиянин получил 20 лет колонии за жестокую расправу над таксистом и похищение его машины.