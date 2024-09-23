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17:46, 23 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин получил 20 лет колонии за жестокую расправу над таксистом и похищение его машины

В Москве суд приговорил к 20 годам колонии убийцу водителя элитного такси

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима Сергея Шелеста по делу о расправе над водителем элитного такси. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре столицы.

Следствие и суд установили, что 17 октября 2022 года Шелест нанял знакомого водителя на день за 50 тысяч рублей. С собой он взял заранее подготовленный нож, которым планировал заколоть мужчину, после чего похитить автомобиль Mercedes-Benz S450 Maybach.

Вечером Шелест заманил водителя в безлюдное место в Сергиево-Посадском районе Московской области и в салоне авто напал на него. Всего молодой человек нанес потерпевшему не менее 33 ударов ножом. После этого Шелест вытащил мужчину из авто и скрылся на машине. Подсудимый хотел продать ее за 1,85 миллиона рублей, для чего подыскал покупателей. После получения первой части от суммы Шелест был задержан.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с незнакомцем из-за громкой музыки и сел на 8,5 года.

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      Илона Палей
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