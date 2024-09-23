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12:18, 23 сентября 2024Путешествия

Раскрыт срок появления Wi-Fi в российских самолетах

Wi-Fi может появиться в российских самолетах в 2027-2028 годах

Фото: Unsplash

Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027-2028 годах. Срок запуска беспроводного интернета в салонах отечественных лайнеров раскрыл гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, ссылаясь на данные Минцифры, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что такая услуга на борту российских лайнеров была бы востребованной. Александровский также выразил надежду, что для пассажиров она будет бесплатной.

В мае министр цифрового развития России Максут Шадаев заявил, что Wi-Fi массово появится на борту российских самолетов с 2028 года. Он добавил, что этот процесс будет связан с запуском «спутниковой группировки».

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      Алина Черненко
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