Раскрыты минусы подмосковного дома Пугачевой

Риелтор Перескокова: Пугачева не может продать свой дом в Подмосковье

Певица Алла Пугачева не может продать свой дом в подмосковной деревне Бережки в Солнечногорском районе на Истре из-за множества нюансов. Проблемы объекта раскрыла риелтор Наталья Перескокова, пишет URA.RU.

Изначально дом Пугачевой был выставлен на продажу за три миллиона долларов, однако затем цену сбавили до 125 миллионов рублей. По словам Перескоковой, объект не привлекает покупателей в первую очередь из-за локации — покупать дома на Истре сейчас не модно. Кроме того, сам дом был построен в 1990-х годах, и за прошедшее время интерьер успел устареть.

У будущего владельца также могут возникнуть проблемы из-за близости причала. Чтобы избежать их, перед покупкой придется уточнить, не заходит ли участок на водоохранную зону. Помимо этого, на ликвидность объекта влияет и упавшая популярность Пугачевой.

«То, что этот дом принадлежал ей, наоборот, играет негативную роль в продаже. Имя владельца здесь лучше, наверное, скрывать»», — отметила Перескокова. Она добавила, что сейчас дом певицы не удастся продать за указанную цену. Найти покупателя будет легче, есть возможность выставить недвижимость на продажу по цене участка.

Ранее сообщалось, что на дачу Пугачевой в Солнечногорске нашелся покупатель. Однако позже СМИ усомнились в том, что эта информация не является маркетинговым ходом риелторов.