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16:34, 23 сентября 2024Бывший СССР

Россия назвала срок ожидания решения суда по делу о правах в Керченском проливе

МИД РФ: решение по делу о правах в Керченском проливе ожидают ближе к концу года

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Россия ожидает, что окончательное решение по разбирательству Украины против России о правах прибрежных государств в Черном, Азовском морях и Керченском проливе будет вынесено Международным арбитражным судом в Гааге в конце 2024 или начале 2025 года. Об этом заявил глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Кузьмин, передает РИА Новости.

По его словам, этот процесс идет почти восемь лет и сейчас находится на финальной стадии. Российская делегация ожидает окончательного решения в конце этого года или в начале следующего, потому что это дело очень крупное.

Кузьмин добавил, что в деле огромный массив материалов. Арбитрам понадобится время на то, чтобы все изучить.

Ранее Россия назвала беспочвенными обвинения Киева по Керченскому проливу. Международный арбитражный суд будет проводить слушания по делу до 5 октября.

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      Илья Таксюр
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