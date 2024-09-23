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08:38, 23 сентября 2024Экономика

Россиян предостерегли от досрочного погашения кредитов

Финансист Пономарев: процентов по депозитам хватит на выплату по кредитам

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Ни в 2024 году, ни в 2025 году не надо спешить и досрочно погашать кредиты. Об этом заявил генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев, его цитирует «Газета.Ru».

Он обратил внимание, что в ближайшем будущем не приходится ждать снижения ключевой ставки Банка России. Пока же в стране сложилась уникальная ситуация, когда плата за обслуживание взятых ранее займов оказывается меньше, чем ставки по нынешним банковским депозитам. Иными словами, вместо того чтобы спешить как можно скорее закрыть кредит, экономически выгоднее внести свободные деньги на вклад.

По словам Пономарева, если гражданину осталось внести миллион рублей на погашение кредита, взятого под 15 процентов, и у него уже есть для этого соответствующая сумма, то при ставке по депозиту в 18 процентов годовых имеющихся денег хватит и на выплату процентов по займу, и на извлечение дополнительного дохода.

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Ранее менеджер продукта «Вклады» на «Сравни» Мария Татаринцева призвала россиян не спешить досрочно расторгать вклады, дабы положить деньги под более выгодный процент. Она уверена, что это в итоге не принесет больших прибылей. Нынешний процент ключевой ставки не окупит долгосрочного расторжения вклада и потерю процентов.

В свою очередь, директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов заявил, что банковские вклады и облигации при текущей ключевой ставке стали одними из самых прибыльных вариантов пассивного дохода.

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