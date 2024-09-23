Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:35, 23 сентября 2024Экономика

Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

Юрист Иванов: перед покупкой жилья важно выяснить, не наложен ли на него арест

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Перед покупкой недвижимости необходимо выяснить, не наложен ли на нее арест. Важное действие при сделках с жильем назвал россиянам юрист центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки в Москве Андрей Иванов, передает РИАМО.

«Несмотря на то, что продать такую недвижимость почти невозможно, попасть на уловку мошенников все еще реально», — предупредил эксперт и отметил, что сделка между частными лицами в этом случае будет аннулирована.

Проверить статус планируемой к покупке недвижимости можно через Федеральную службу судебных приставов. Помимо этого, потенциальным владельцам стоит узнать реальное количество людей, которые прописаны на жилплощади — эта информация есть в домовой книге и едином жилищном документе. Злоумышленники обычно стараются скрыть эти данные, подчеркнул Иванов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые продают входные двери. По словам экспертов, добросовестные компании должны назвать стоимость двери и ее установки сразу.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

      Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

      Китай резко сократил ввоз одного вида продукции из России

      Названо количество выгорающих на работе россиян

      Москвичи пережили самую холодную ночь

      В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

      Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

      Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

      Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше