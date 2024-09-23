Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

Юрист Иванов: перед покупкой жилья важно выяснить, не наложен ли на него арест

Перед покупкой недвижимости необходимо выяснить, не наложен ли на нее арест. Важное действие при сделках с жильем назвал россиянам юрист центра социальной адаптации имени Е.П. Глинки в Москве Андрей Иванов, передает РИАМО.

«Несмотря на то, что продать такую недвижимость почти невозможно, попасть на уловку мошенников все еще реально», — предупредил эксперт и отметил, что сделка между частными лицами в этом случае будет аннулирована.

Проверить статус планируемой к покупке недвижимости можно через Федеральную службу судебных приставов. Помимо этого, потенциальным владельцам стоит узнать реальное количество людей, которые прописаны на жилплощади — эта информация есть в домовой книге и едином жилищном документе. Злоумышленники обычно стараются скрыть эти данные, подчеркнул Иванов.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые продают входные двери. По словам экспертов, добросовестные компании должны назвать стоимость двери и ее установки сразу.