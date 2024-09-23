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19:22, 23 сентября 2024Забота о себе

Россиянам объяснили причину быстрого распространения новых вирусов

Инфекционист Чуланов: новые вирусы могут распространяться быстрее из-за климата

Фото: Unsplash

Главный внештатный инфекционист Минздрава России профессор Владимир Чуланов объяснил причины, из-за которых новые вирусы стали появляться чаще и быстрее распространяться. Слова эксперта цитирует KP.RU.

Чуланов рассказал, что новые вирусы появляются, когда существующие инфекции адаптируются к человеческой популяции и приобретают новые свойства. Например, по его словам, они учатся эффективнее инфицировать клетки человека. Также он отметил, что люди могут столкнуться с новыми микроорганизмами, осваивая новые территории. «Соответственно, возникают большие риски того, что мы можем столкнуться с инфекциями, с которыми ранее не встречались», — заявил инфекционист.

Помимо этого, Чуланов отметил, что инфекции меняют свои свойства из-за изменений климата. Кроме того, влияние оказывает развитие технологий. Врач уточнил, что, к примеру, массовое внедрение доставки готовых продуктов многократно увеличило риски распространения инфекционных заболеваний.

Кроме того, эксперт указал, что новые вирусы стали быстрее распространяться. По его мнению, этому есть несколько объяснений. «Достаточно упомянуть, что в 2000 году нас было 6 миллиардов, а сейчас уже более 8 миллиардов человек. Конечно, такой резкий скачок привел к тому, что меняется распространение инфекционных болезней», — считает он.

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Ранее инфекционист Владимир Неронов оценил шансы защититься от птичьего гриппа при помощи обычной вакцины от гриппа. Он указал, что они не содержат специальной защиты от птичьего гриппа, но и имеют в составе родственные белки.

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      Екатерина Улитина
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