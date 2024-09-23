Россиянам расскажут о способах распознать деменцию

«Одноклассники» и «ЛизаАлерт» расскажут о помощи людям с деменцией

Социальная сеть «Одноклассники» (ОК), добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и фонд «Альцрус» приступили к сотрудничеству. Темой их первого социально значимого проекта станет деменция. В его рамках россиянам расскажут о том, как помочь людям с этим заболеванием, говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что спецпроект приурочен к Всемирному месяцу осведомленности о деменции. В группах «ЛизыАлерт» и «Социальных проектах» ОК можно будет найти полезные посты о том, как распознать деменцию, не допустить, чтобы страдающий данным заболеванием близкий человек пропал, а также — что делать при обнаружении человека с деменцией.

26 сентября в группе поисково-спасательного отряда пройдет прямой эфир, где спикерами выступят координатор отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова и глава фонда «Альцрус» Александра Щеткина.

С начала 2024 года отряд «ЛизаАлерт» принял более 8000 заявок на поиск пожилых людей, треть из них связаны с деменцией. По данным «Альцрус», каждый десятый человек старше 60 лет страдает деменцией, при этом в самом начале это состояние может быть незаметным для окружающих.