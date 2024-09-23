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09:23, 23 сентября 2024Экономика

Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума c начала 2022 года

Траты россиян по кредиткам выросли в августе до максимума с начала 2022 года

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Российские держатели кредитных карт используют больше трети одобренного им лимита, следует из подсчетов «Скоринг Бюро». Показатель вырос в августе на 1,9 процентных пункта, до 33,9 процента — оба показателя оказались максимальными с начала 2022 года, пишет РБК.

Речь в указанной статистике идет о доле утилизации — части лимита по кредитной карте, которую использует заемщик. В материале отмечается, что россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по картам с августа прошлого года. При этом средний чек в сегменте кредиток обновил максимум в июле, достигнув 113,1 тысячи рублей.

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      Дмитрий Воронин
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