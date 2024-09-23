Россияне увеличили траты по кредиткам до максимума c начала 2022 года

Траты россиян по кредиткам выросли в августе до максимума с начала 2022 года

Российские держатели кредитных карт используют больше трети одобренного им лимита, следует из подсчетов «Скоринг Бюро». Показатель вырос в августе на 1,9 процентных пункта, до 33,9 процента — оба показателя оказались максимальными с начала 2022 года, пишет РБК.

Речь в указанной статистике идет о доле утилизации — части лимита по кредитной карте, которую использует заемщик. В материале отмечается, что россияне почти непрерывно наращивали долю используемого лимита по картам с августа прошлого года. При этом средний чек в сегменте кредиток обновил максимум в июле, достигнув 113,1 тысячи рублей.