Россиянам рассказали о главных опасностях кредиток

Аналитик Белянчикова: кредитные карты увеличивают показатель долговой нагрузки

Наличие нескольких непогашенных долгов по кредитным картам серьезно затруднит клиенту возможность взять новый займ, так как подобные банковские продукты увеличивают показатель его долговой нагрузки. Об одной из главных опасностей кредиток рассказала доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Ее слова приводит «Прайм».

По этой причине аналитик рекомендовала россиянам с несколькими кредитками на руках по возможности закрыть те, которыми они продолжительное время не пользуются. При таком раскладе показатель долговой нагрузки клиента может снизиться, пояснила она.

Еще одной опасностью кредитных карт, по ее словам, являются высокие комиссии на снятие наличных или переводы другому физлицу. На эти операции, уточнила эксперт, не распространяется действие льготного (беспроцентного) периода. Дополнительным риском для клиента также может послужить несвоевременное внесение минимального платежа.

Она напомнила, что по такого рода банковским продуктам раз в месяц необходимо зачислять несколько процентов от всей суммы кредитной линии. Если этого не сделать вовремя, предупредила эксперт, банк не продлит льготный период и «в один не очень хороший момент» потребует положить на карту всю взятую в долг сумму, начислив огромные проценты.

Разумным решением при пользовании кредиткой станет разумное долгосрочное планирование собственных расходов по ней и осуществление платежей в льготный период. Основные же доходы она рекомендовала отправлять на банковский депозит. В некоторых случаях при пользовании кредитной картой можно даже заработать на бонусах и кэшбеках. «Но для этого нужно держать руку на пульсе и избегать просрочек», — резюмировала Белянчикова.

Несмотря на все предостережения экспертов, россияне продолжают активно пользоваться кредитными картами. Так, по данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), только по итогам июля 2024 года число открытых кредиток в стране выросло на 16 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло отметки в 82 миллиона штук. В свою очередь, суммарные долги граждан по подобным активированным картам за это время увеличились в 1,5 раза и составили 4,8 триллиона рублей.