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11:33, 3 сентября 2024Экономика

Долги россиян по кредиткам взлетели

«Известия»: долги россиян по кредитным картам выросли в 1,4 раза в июле

Фото: Unsplash

По итогам июля 2024 года число открытых кредитных карт в России увеличилось на 16 процентов в сравнении с тем же периодом 2023-го и достигло уровня в 82 миллиона штук. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

В организации добавили, за это же время совокупные долги россиян по такого рода банковским продуктам выросли на 42 процента в годовом выражении. В целом за второй летний месяц, согласно сведениям крупных бюро кредитных историй (БКИ), суммарные обязательства граждан по кредиткам увеличились в 1,4 раза и составили 4,8 триллиона рублей.

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В свою очередь, в БКИ «Скоринг бюро» сообщили о заметном росте среднего чека по кредиткам. Так, по итогам июля показатель увеличился на 15 процентов и составил рекордные 113 тысяч рублей. Опрошенные аналитики связали рост числа открытых карт и долговых обязательств по ним в первую очередь с ростом потребительских цен в России. Старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин добавил, что россияне стали чаще тратить в долг на фоне увеличения располагаемых доходов и общей макроэкономической неопределенности.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на данные Центробанка сообщила о резком росте числа отказов российских финансовых организаций в предоставлении клиентам кредитных каникул. Согласно сведениям регулятора, в январе-июне отечественные банки отклоняли 9 из 10 подобных заявок — граждане получили отрицательный ответ по 163 тысячам из 181 тысячи обращений. За этот же период времени число обращений клиентов по поводу реструктуризации кредитов выросло до 1,67 миллиона.

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