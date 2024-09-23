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18:00, 23 сентября 2024Моя страна

Россияне зарегистрировали брак на борту самолета

Россияне зарегистрировали брак на рейсе из Архангельска в Москву

Кадр: Telegram-канал «Кухня Аэрофлота»

Пара зарегистрировала брак на борту самолета российской авиакомпании Smartavia. Об этом пишет Telegram-канал «Кухня Аэрофлота».

Бракосочетание произошло на рейсе из Архангельска в Москву 20 сентября. Среди гостей были родственники и друзья россиян, а также другие пассажиры перевозчика.

По прилете в аэропорт назначения невеста бросила букет цветов незамужним гостьям.

Ранее сообщалось, что Wi-Fi может появиться в самолетах российских авиакомпаний в 2027-2028 годах. Срок запуска беспроводного интернета в салонах отечественных лайнеров раскрыл гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский, ссылаясь на данные Минцифры.

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