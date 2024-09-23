Россиянин поучаствовал в лотерее по совету тещи и выиграл свыше миллиона

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 1,2 миллиона рублей

Житель Челябинской области выиграл свыше миллиона рублей в лотерею. Об этом пишет Kp.ru.

Байкер из российского города покупал билеты, в которых последние три цифры соответствовали номеру автомобиля каждого члена его семьи. В результате такая комбинация принесла ему удачу.

Отмечается, что участвовать в лотереях мужчина начал несколько месяцев назад по совету тещи. Теперь на выигранные деньги он купит супруге новую машину.

Ранее житель Волгограда выиграл в лотерею миллион рублей перед днем рождения. 42-летний россиянин по имени Дмитрий купил лотерейный билет в конце лета. Ранее он не единожды участвовал в подобных розыгрышах.