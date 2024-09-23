Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:05, 23 сентября 2024Моя страна

Россиянин поучаствовал в лотерее по совету тещи и выиграл свыше миллиона

Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 1,2 миллиона рублей

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Житель Челябинской области выиграл свыше миллиона рублей в лотерею. Об этом пишет Kp.ru.

Байкер из российского города покупал билеты, в которых последние три цифры соответствовали номеру автомобиля каждого члена его семьи. В результате такая комбинация принесла ему удачу.

Отмечается, что участвовать в лотереях мужчина начал несколько месяцев назад по совету тещи. Теперь на выигранные деньги он купит супруге новую машину.

Ранее житель Волгограда выиграл в лотерею миллион рублей перед днем рождения. 42-летний россиянин по имени Дмитрий купил лотерейный билет в конце лета. Ранее он не единожды участвовал в подобных розыгрышах.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Арестованный за стрельбу у офиса Wildberries боец ММА обжаловал свой арест

      Маск анонсировал отправку на Марс пяти беспилотных Starship

      Украине предсказали повышение налогов из-за сокращения помощи Запада

      Раскрыты минусы подмосковного дома Пугачевой

      В России спрогнозировали рост вывоза пшеницы

      Экс-замглавы российского города арестовали по делу о мошенничестве

      Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»

      Россиянин поучаствовал в лотерее по совету тещи и выиграл свыше миллиона

      Смотровая площадка с шестью туристами обрушилась на курорте Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше