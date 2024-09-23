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05:31, 23 сентября 2024Путешествия

Россиянин раскрыл траты за месяц жизни в апартаментах Таиланда для богачей

Фото: Jan Schneckenhaus / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой провел месяц в жилом комплексе (ЖК) Таиланда для богачей и раскрыл размер трат. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказал, что его знакомая, которая живет в Бангкоке и собралась на месяц улететь в Россию, предложила ему за полцены остановиться в ее апартаментах в элитном кондоминиуме. Размер студии — около 30 квадратных метров. Она состоит из спальни, гостиной, кухни, санузла и небольшого балкона.

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На территории самого кондоминиума есть два больших бассейна, тренажерный зал, коворкинги, теннисный корт, баскетбольная площадка и мини-кинотеатр. Владельцы и арендаторы жилья могут пользоваться всем этим бесплатно.

«Это просто шикарнейшие условия за такие деньги. ЖК как маленький городок, из которого можно вообще никуда не выходить, кроме магазина», — добавил Кутовой.

Россиянин также отметил, что он покупал и жарил креветки почти каждый день, а также питался в ресторанах в торговом центре, находившемся неподалеку.

«Итого, за месяц жизни в таком месте у меня ушло около 30 тысяч батов (около 84 тысяч рублей)», — заключил путешественник, пояснив, что из них 17,4 тысячи рублей он потратил на аренду и электричество, 56 тысяч — на еду и около 11,2 тысячи — на мобильную связь, покупку одежды, транспорт и другие мелкие расходы.

Ранее этот же тревел-блогер назвал худший город из всех, которые он видел. Кутовой признался, что считает Нью-Дели кошмарным местом.

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      Алина Черненко
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