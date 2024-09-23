Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:38, 23 сентября 2024Экономика

Российским ресторанам предсказали нехватку лосося

Омбудсмен Миронов: ресторанам в РФ может не хватить лосося из-за слабой путины

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Ресторанам в России может не хватить отечественного лосося из-за слабой путины. Такое развитие событий предсказал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

К 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн, а в Росрыболовстве прогнозировали 250-260 тысяч тонн. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в 2023 году выловили 609 тысяч тонн (лучший результат после рекордных 676 тысяч тонн в 2018-м).

«У нас есть свой дикий лосось, и нам важно развернуть поставки, которые сейчас идут в другие страны, внутрь России. Потому что в этом году путина не удалась: мы поймали гораздо меньше рыбы, и ресторанам, возможно, не хватит. Но в целом при развороте вот этой океанической рыбы внутрь России эта проблема уйдет», — назвал выход из ситуации Миронов.

Летом в Росрыболовстве отмечали, что первоначальный прогнозируемый вылов лосося на Дальнем Востоке в 2024 году составляет порядка 320 тысяч тонн, и этого количества должно хватить, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка как в красной рыбе, так и в красной икре. При этом камчатский губернатор Владимир Солодов не исключил, что отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями. Он указал, что «при реализации предложенного подхода лишь 30 процентов действующих на Камчатке лососевых предприятий смогут продолжить работу на своих участках».

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Арестованный за стрельбу у офиса Wildberries боец ММА обжаловал свой арест

      Маск анонсировал отправку на Марс пяти беспилотных Starship

      Украине предсказали повышение налогов из-за сокращения помощи Запада

      Раскрыты минусы подмосковного дома Пугачевой

      В России спрогнозировали рост вывоза пшеницы

      Экс-замглавы российского города арестовали по делу о мошенничестве

      Названы особенности российского комплекса «Рубеж-МЭ»

      Россиянин поучаствовал в лотерее по совету тещи и выиграл свыше миллиона

      Смотровая площадка с шестью туристами обрушилась на курорте Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше