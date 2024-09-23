Российским ресторанам предсказали нехватку лосося

Омбудсмен Миронов: ресторанам в РФ может не хватить лосося из-за слабой путины

Ресторанам в России может не хватить отечественного лосося из-за слабой путины. Такое развитие событий предсказал председатель координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов, его слова приводит РИА Новости.

К 10 сентября вылов тихоокеанских лососей составил 215,4 тысячи тонн, а в Росрыболовстве прогнозировали 250-260 тысяч тонн. По словам главы ведомства Ильи Шестакова, в 2023 году выловили 609 тысяч тонн (лучший результат после рекордных 676 тысяч тонн в 2018-м).

«У нас есть свой дикий лосось, и нам важно развернуть поставки, которые сейчас идут в другие страны, внутрь России. Потому что в этом году путина не удалась: мы поймали гораздо меньше рыбы, и ресторанам, возможно, не хватит. Но в целом при развороте вот этой океанической рыбы внутрь России эта проблема уйдет», — назвал выход из ситуации Миронов.

Летом в Росрыболовстве отмечали, что первоначальный прогнозируемый вылов лосося на Дальнем Востоке в 2024 году составляет порядка 320 тысяч тонн, и этого количества должно хватить, чтобы закрыть потребности внутреннего рынка как в красной рыбе, так и в красной икре. При этом камчатский губернатор Владимир Солодов не исключил, что отрасль действительно столкнется с серьезными сложностями. Он указал, что «при реализации предложенного подхода лишь 30 процентов действующих на Камчатке лососевых предприятий смогут продолжить работу на своих участках».