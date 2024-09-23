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08:34, 23 сентября 2024Бывший СССР

Российский боец описал украинский дрон словами «как с медведем встречаешься»

В ВС России сравнили столкновение с украинским дроном со встречей с медведем

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец штурмовой группы «Тигр» добровольческого корпуса Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Протас сравнил столкновение с украинским тяжелым дроном «Баба Яга» со встречей с медведем в лесу. Его слова приводят «Известия».

«"Баба Яга"! Я прям встал в ступор, когда услышал ее в первый раз. Это как в лесу с медведем встречаешься: голова работает, а ноги не слушаются», — сказал военный. Он добавил, что в этой ситуации ему помогли сослуживцы — столкнули и дали прийти в себя, после чего он снова смог нормально двигаться.

Военнослужащие Российской армии также отметили, что умение брать верх над чувствами и страхом является одним из главных условий службы в штурмовом подразделении, так как в ситуации, когда в сторону бойца летит боеприпас или беспилотник, ему нельзя терять хладнокровие.

Ранее стало известно, что ВС России нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Конотопе Сумской области. Как рассказал координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, под удар также попал склад, в котором, предположительно, находились беспилотники.

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      Александр Курбатов
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