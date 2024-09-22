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22:48, 22 сентября 2024Бывший СССР

ВС России ударили по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Конотопе Сумской области. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Под удар также попал склад, предположительно, с беспилотниками, добавил он. Подробности произошедшего собеседник агентства не привел.

Ранее стало известно об ударе российских войск по скоплениям техники ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области. В Минобороны уточнили, что в атаке участвовала авиация и артиллерия.

В тот же день сообщалось, что ВС России отразили три попытки противника прорваться через российскую границу. По данным оборонного ведомства, украинская армия предприняла их в районе населенных пунктов Медвежье и Новый Путь Курской области.

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      Марина Совина
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