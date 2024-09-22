Российские военные ударили по позициям ВСУ около 20 населенных пунктов в Курской области

Минобороны: авиация России ударила по скоплению техники ВСУ в Курской области

Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) около 20 населенных пунктов в Курской области. Об этом сообщило Минобороны России в воскресенье, 22 сентября.

Отмечается, что в атаке участвовала авиация и артиллерия. Военные поразили скопление живой силы и техники четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, одной танковой бригады, а также подразделения морской пехоты, бригады нацгвардии и двух бригад территориальной обороны.

В ведомстве сообщили, что удары были нанесены в районах таких населенных пунктов, как Гуево, Казачья Локня, Колмаков, Любимовка, Михайловка, Малая Локня, Меловой, Малая Обуховка, Медвежье, Новый Путь, Новая Сорочина, Новоивановка, Орловка, Плехово, Русское Поречное, Свердликово, Правда, Толстый Луг, Черкасская Конопелька и Южный.

Ранее Минобороны сообщило, что ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через российскую границу. Сообщалось, что украинская армия предприняла их в районе населенных пунктов Медвежье и Новый Путь Курской области. В отражении атак участвовала авиация и артиллерия.