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13:47, 22 сентября 2024Россия

Военные отразили три попытки ВСУ прорваться через границу России

Минобороны: ВС РФ отразили три попытки ВСУ прорваться через границу

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Вооруженные Силы (ВС) России отразили три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорваться через российскую границу. Об этом сообщили в Минобороны на брифинге.

«При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации», — сообщает ведомство.

Попытки прорваться были предприняты ВСУ в направлениях населенных пунктов Новый Путь и Медвежье Курской области.

Ранее ВС РФ нанесли удар по энергетическим объектам Украины. В результате атаки российские войска поразили объекты, обеспечивающие работу предприятий военно-промышленного комплекса страны.

До этого сообщалось, что ВС РФ ударили по позициям ВСУ около города Сумы. Отмечалось, что российские военные уничтожили пусковую установку HIMARS.

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