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12:41, 23 сентября 2024Экономика

Российский мэр спас козу и попал на видео

Мэр Хрычов в Иркутской области спас застрявшую в заборе козу

Мэр Чунского муниципального округа Иркутской области Николай Хрычов лично спас застрявшую в заборе на детской площадке козу, сообщает «Подъем».

По словам главы района, он случайно оказался на месте происшествия в Пионерском поселке. Хрычов направлялся проконтролировать ход благоустройства пришкольной территории в другом поселке, но по пути решил проверить и строительство детской площадки, где, как выяснилась, застряла коза.

«Она была одна на территории. Как она туда попала, непонятно. Вроде, калиточка была закрыта», — прокомментировал мэр. Он рассказал, что для спасения животного его сначала пытались вытащить в обратную сторону, но это не получилось, поскольку козе мешал большой живот. Вытащить по ходу движения было нельзя, потому что в прутьях застревали кости тазобедренных суставов. В итоге спасателям пришлись отогнуть забор. После этого животное освободили. Видео со спасением козы было опубликовано в Telegram-канале Хрычова.

Хозяйка животного, в свою очередь, в шутку заявила, что поднимет цены на молоко, поскольку теперь ее животное стало знаменитым.

Ранее исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков лично вырвал сорняки на детской площадке в поселке Хмелевка Гагаринского района.

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      Мария Черкасова
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