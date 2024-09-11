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14:05, 11 сентября 2024Экономика

Глава российского города научил жителей вырывать сорняки

Глава Саратова Сурков вырвал сорняки на детской площадке и призвал брать пример

Фото: Andrei Sitnikov / Shutterstock / Fotodom

Исполняющий полномочия главы Саратова Павел Сурков лично вырвал сорняки на детской площадке в поселке Хмелевка Гагаринского района. Он призвал горожан брать с него пример, сообщает «СарИнформ».

Сурков убрал пару небольших кустов, проросших через песок. Он отметил, что работа заняла у него всего 30 секунд. «Неужели нужно ждать, когда сюда приедет какой-то большой руководитель, чтобы навести элементарный порядок», — возмутился чиновник и призвал местных жителей приглядывать за территорией.

Глава российского города также обратил внимание на грязь вокруг фельдшерско-акушерского пункта. Он отметил, что сейчас жители не могут зайти в учреждение в чистой обуви. В будущем дорогу рядом с объектом планируют обновить.

Ранее жительница Урала потребовала наказать чиновников за тротуар с торчащей арматурой после того, как получила травму во время прогулки.

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      Александра Качан
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