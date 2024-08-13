Россиянка захотела наказать чиновников за торчащую из дороги арматуру

Жительница Урала потребовала наказать чиновников за тротуар с торчащей арматурой

Пенсионерка из города Камышлов Свердловской области потребовала наказать чиновников города за торчащую из дороги арматуру после того, как получила из-за нее травму. Об этом сообщает «Российская газета».

Женщина шла по пешеходной дорожке, после чего запнулась об арматуру, торчащую из покрытия, и упала коленом на другой железный штырь. Прохожие помогли пенсионерке, вызвав скорую помощь. Врачи зафиксировали перелом колена. Отмечается, что женщине после падения приходится ходить в гипсе уже два месяца.

Тротуар находится в оживленном районе города на пути между поликлиникой и остановкой общественного транспорта, неподалеку от детской площадки и магазина. Пенсионерка решила направить жалобу на плохую дорогу в Следственный комитет (СК), поскольку считает, что в состоянии дороги виноваты чиновники.

«Хотелось бы, чтобы следствие выявило чиновников, ответственных за опасное состояние тротуара, тех, кто принимал этот объект в эксплуатацию, оплачивал работы по благоустройству, и не проверял безопасность общедоступных мест», — поделилась она. В местном отделении заявление у женщины приняли. В городской администрации, в свою очередь, пообещали срезать торчащую арматуру.

Ранее в Москве на проспекте Мира на женщину с балкона жилого дома обвалилась облицовка. Фрагменты отделки упали с пятого этажа, жительницу столицы госпитализировали.