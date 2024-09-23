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01:27, 23 сентября 2024Россия

Следующую перепись населения России решили провести в новом формате

РБК: перепись населения России в 2030 году проведут в новом формате

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Следующая общероссийская перепись населения пройдет полностью в цифровом формате. Об этом пишет РБК, ссылаясь на проект стратегии развития Росстата и государственной статистики до 2030 года.

Россиян пересчитают в 2030 году. Перепись будет проводиться с опорой на данные единого информационного регистра сведений о населении, который ведет Федеральная налоговая служба.

Гражданам оставят возможность самоопределения. Опрашиваемым дадут возможность уточнить предзаполненные данные и внести в переписной лист информацию, которой нет у ФНС.

Последняя перепись населения в России проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, однако ее пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.

Тогда стало известно, что число принявших участие во Всероссийской переписи населения граждан составило больше 100 процентов. Заместитель главы Росстата Павел Смелов пояснил, что этой цифры не стоит пугаться, поскольку в настоящее время она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей.

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      Марина Совина
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