В России завершился первый этап переписи населения

Первый этап переписи населения завершился в России. Об этом объявил глава Росстата Павел Малков, передает ТАСС.

«Сегодня в полночь завершен первый этап переписи. Остались еще труднодоступные районы, которые будут переписываться до декабря, но в целом сбор данных завершен», — сказал он.

Кроме того, Малков уточнил, что через портал госуслуг перепись прошли 25 миллионов человек. По его словам, это около 10 миллионов домохозяйств, так как один человек переписывает все свое домохозяйство.

Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Процедуру должны были организовать еще в 2020 году, в связи с пандемией коронавируса ее пришлось перенести.

Ранее стало известно, что число принявших участие во Всероссийской переписи населения граждан составило больше 100 процентов. Такие предварительные данные привел заместитель главы Росстата Павел Смелов. Он пояснил, что этой цифры не стоит пугаться, поскольку в настоящее время она складывается из оценки численности населения по данным предыдущей переписи, оперативной информации ряда ведомств и содержит много погрешностей.