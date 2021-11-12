Росстат назвал долю прошедших перепись населения россиян

Около 99 процентов россиян приняли участие во Всероссийской переписи населения. Такую долю назвал замглавы Росстата Павел Смелов, его цитирует ТАСС.

Смелов опроверг информацию о том, что россияне не хотели переписываться. Он подчеркнул, что люди активно участвуют в переписи по всей стране и напомнил, что до ее окончания осталось два дня.

Ранее замглавы Росстата Смелов рассказал, что перепись населения 2031 года могут перевести исключительно в электронный формат, без традиционного обхода квартир переписчиками. Такая возможность появится благодаря регистру населения России, который сейчас создается Федеральной налоговой службой (ФНС).

Всероссийская перепись населения проводится с 15 октября по 14 ноября 2021 года. На отдаленных и труднодоступных территориях страны она продлится до 20 декабря 2021 года. Изначально на портале госуслуг заполнить электронный переписной лист можно было с 15 октября по 8 ноября, позднее возможность это сделать продлили до 14 ноября.