Стало известно о состоянии детей после вооруженного нападения ученика в российской школе

Омбудсмен Афанасьева: трое школьников в Балаганске получили небольшие ранения

Трое детей, пострадавших в результате вооруженного нападения 13-летнего ученика в школе в поселке Балаганск Иркутской области, получили небольшие ранения. Об этом стало известно из сообщения регионального уполномоченного по правам ребенка Татьяны Афанасьевой во «ВКонтакте».

Омбудсмен пояснила, что одному юному россиянину была оказана медицинская помощь, раны у него незначительные. По словам Афанасьевой, госпитализировать ребенка не стали, поскольку от этого отказались родители.

Другие школьники не обращались к врачам. Уполномоченный отметила, что подросток, причинивший побои, на профилактических учетах не состоял, сигналов о неблагополучии не было. Мальчик воспитывается в полной семье, подчеркнула Афанасьева.

До этого сообщалось, что восьмиклассник во время нападения на учеников в школе в Балаганске заблокировал выход из раздевалки, поэтому несовершеннолетние не смогли выбежать в коридор.

23 сентября в Иркутской области 13-летний подросток напал на сверстников с молотком и ножом в спортивной раздевалке. Его обезвредил учитель физкультуры.