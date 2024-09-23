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12:39, 23 сентября 2024Силовые структуры

Появились подробности вооруженного нападения ученика в российской школе

Напавший на одноклассников в иркутской школе ученик планировал массовое убийство
Начало событий в новости Трое пострадали в результате нападения российского школьника на перемене

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Восьмиклассник во время нападения на учеников в иркутской школе заблокировал выход из раздевалки, поэтому школьники не смогли выбежать в коридор. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В помещении находилось пятеро детей, они переодевались к уроку физкультуры. Один из них встал спиной к двери и наносил молотком удары по одноклассникам. Он кричал и махал инструментом. Завязывавший в этот момент шнурки на кроссовках получил удар по голове, двое других — по рукам. Среди запертых детей оказался двоюродный брат напавшего.

Спас их учитель физкультуры, открывший дверь в раздевалку снаружи. Он схватил вооруженного подростка.

Школьник планировал массовое убийство, называя одноклассников «глупым легкомысленным стадным населением земли», сообщает Telegram-канал Shot. Своими планами мальчик делился в созданной им группе в мессенджере.

Одноклассники говорят, что он замкнутый, ни с кем из них не общался. Мальчик из благополучной семьи, в которой воспитывается еще младший ребенок.

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      Любовь Ширижик
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