Сына украинского военкома уличили в выезде за рубеж

Совершеннолетний сын главы Одесского ТЦК ездил в Турцию в 2023 году

Совершеннолетний сын главы Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Юрия Пуйко ездил в Турцию в 2023 году. В этом молодого человека уличил блогер Мирослав Олешко, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это удивительно, когда сын главы ТЦК начал ездить с дружбанами в Одессу на пьянку, только когда ты там главным стал. До этого боялся? И как он в 2023 году, будучи совершеннолетним, уехал в Турцию на отдых?» — задался вопросом Олешко.

Так блогер ответил на слова Пуйко, заявившего, что видео с примерами принудительной мобилизации снимаются по заказу.

Ранее женщины в Одессе перекрыли дорогу у ворот ТЦК. Они сняли видео, где признались, что их близких мужчин незаконно удерживают в автобусе и отказывают им в прохождении военно-врачебной комиссии.