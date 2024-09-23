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21:58, 23 сентября 2024Бывший СССР

Сына украинского военкома уличили в выезде за рубеж

Совершеннолетний сын главы Одесского ТЦК ездил в Турцию в 2023 году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Совершеннолетний сын главы Одесского территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов) Юрия Пуйко ездил в Турцию в 2023 году. В этом молодого человека уличил блогер Мирослав Олешко, его слова приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это удивительно, когда сын главы ТЦК начал ездить с дружбанами в Одессу на пьянку, только когда ты там главным стал. До этого боялся? И как он в 2023 году, будучи совершеннолетним, уехал в Турцию на отдых?» — задался вопросом Олешко.

Так блогер ответил на слова Пуйко, заявившего, что видео с примерами принудительной мобилизации снимаются по заказу.

Ранее женщины в Одессе перекрыли дорогу у ворот ТЦК. Они сняли видео, где признались, что их близких мужчин незаконно удерживают в автобусе и отказывают им в прохождении военно-врачебной комиссии.

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      Евгений Силаев
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