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09:15, 23 сентября 2024Мир

Трамп усомнился в способности Харрис предотвратить третью мировую войну

Трамп: Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

По словам политика, Харрис не способна ответить даже на простейший вопрос. Он назвал эту ситуацию безумием.

«Если она этого не может, то как она может представлять США в деле остановки третьей мировой войны? Ответ прост: она не может!» — написал он.

Ранее Трамп прокомментировал предложение Харрис провести второй раунд дебатов. Он подчеркнул, что команда его соперницы видит, что кампания демократов продвигается не лучшим образом, поэтому надеется на очередные дебаты, но «уже слишком поздно».

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      Виктория Кондратьева
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