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14:35, 23 сентября 2024Силовые структуры

Ударивший бывшую жену ножом за отказ мириться россиянин арестован

В Омске арестован таксист, который из ревности убил бывшую жену

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Омске арестован 28-летний таксист, который обвиняется в расправе над бывшей женой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Омской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Во время следственных действий в содеянном он признался. Свои показания он подтвердил на месте.

По данным следствия, преступление произошло 20 сентября у дома, расположенного на улице Кирова. Фигурант накинулся на бывшую жену с ножом, услышав, что она не хочет мириться. Удары пришлись на грудь и живот. Спасти раненую не удалось.

Злоумышленник попытался скрыться с места преступления, но, как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция задержала его во время погони.

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      Анна Габай
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