Россиянин ударил бывшую жену ножом за отказ мириться

Mash: омич ударил бывшую жену ножом после того, как она отказалась мириться

28-летний житель Омска накинулся на бывшую жену с ножом, услышав, что она не хочет мириться. Детали случившегося приводит Telegram-канал Mash.

По сведениям журналистов, омич подкараулил женщину у дома. В ходе разгоревшейся ссоры она призналась, что не желает мириться с бывшим супругом. Мужчина не смог принять отказ и нанес пострадавшей несколько ранений ножом. Удары пришлись на грудь и живот. Спасти раненую не удалось.

Преступник попытался скрыться с места преступления, но, как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, полиция задержала его во время погони. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В ходе досмотра у него обнаружили складной нож со следами бурого цвета. Возбуждено уголовное дело.

Ранее житель Кургана расправился с женой и ее подругами, выпивавшими дома. Вернувшись домой с сыном и увидев застолье, горожанин открыл по женщинам стрельбу. Мужчину задержали на месте происшествия, а сын по неизвестной причине скрылся.