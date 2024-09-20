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11:48, 20 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с женой и ее подругами

В Кургане мужчина застрелил жену с двумя подругами, выпивавшими дома
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Кургане местный житель расправился с женой и двумя ее подругами. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, преступление произошло в Мишкинском округе. Глава семьи вернулся с сыном домой и застал троих женщин за застольем. Он схватился за ружье и открыл по ним стрельбу. Ранения оказались для потерпевших летальными.

Оперативно прибывшие полицейские задержали стрелка на месте преступления. Его сын по неизвестной пока причине скрылся, сейчас идут его поиски. По другим данным, виновник стрельбы сбежал, бросив оружие на месте происшествия.

По одной из версий, конфликт произошел на почве ревности.

19 сентября сообщалось, что следователи предъявили обвинения по четырем уголовным статьям бывшему мужу основательницы компании Wildberries Татьяны БакальчукВладиславу Бакальчуку — после стрельбы, произошедшей у головного офиса компании в центре Москвы.

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      Любовь Ширижик
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