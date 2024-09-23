Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:30, 23 сентября 2024Бывший СССР

Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

Бывший министр Костенко предрек Украине блэкаут в случае остановки АЭС

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В случае прекращения работы атомных электростанций (АЭС) Украину ждет блэкаут. Аварии в энергосистеме страны предрек экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности Юрий Костенко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, если Вооруженные силы России атакуют подстанции около АЭС, которые передают электроэнергию в сеть, в стране наступит блэкаут.

«Если они [подстанции] будут повреждены, то остановятся АЭС, последствия с точки зрения безопасности ядерной или радиационной неизвестны. Не говоря уже про блэкаут в Украине», — сказал бывший чиновник.

Ранее миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека на Украине сообщила, что зимой жители страны могут столкнуться с длительными отключениями света. По ее данным, периоды без электроэнергии могут составлять от четырех до восемнадцати часов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Сестра рассказала об одной детали на кухне отравившейся семьи в Красноярском крае

      Стало известно о происходившем на вечеринках арестованного за торговлю людьми рэпера

      В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ жилого сектора в Каховке

      Байден захотел стать миротворцем

      Односельчане отравившейся ужином российской семьи рассказали об ужасе от их быта

      Эндокринолог назвала способы избежать переедания в холода

      Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

      Под Иркутском вооруженного молотками и ножом школьника обезвредил учитель физкультуры

      Жителю Крыма дали 12 лет за пособничество СБУ в подготовке расправы над министром курортов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше