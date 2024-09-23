Украине предрекли блэкаут из-за АЭС

Бывший министр Костенко предрек Украине блэкаут в случае остановки АЭС

В случае прекращения работы атомных электростанций (АЭС) Украину ждет блэкаут. Аварии в энергосистеме страны предрек экс-министр окружающей среды и ядерной безопасности Юрий Костенко, передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, если Вооруженные силы России атакуют подстанции около АЭС, которые передают электроэнергию в сеть, в стране наступит блэкаут.

«Если они [подстанции] будут повреждены, то остановятся АЭС, последствия с точки зрения безопасности ядерной или радиационной неизвестны. Не говоря уже про блэкаут в Украине», — сказал бывший чиновник.

Ранее миссия ООН по мониторингу соблюдения прав человека на Украине сообщила, что зимой жители страны могут столкнуться с длительными отключениями света. По ее данным, периоды без электроэнергии могут составлять от четырех до восемнадцати часов.