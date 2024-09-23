Украинского командира осудят за причинение миллиардного ущерба Белгородской области

Командира ВСУ Ярошевича осудят за причинение ущерба в 1,3 млрд рублей

Следователи завершил расследование уголовного дела в отношении командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Федора Ярошевича (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отдавшего приказы об ударах по Белгородской области. Об этом сообщает ТАСС.

Военный заочно проходит обвиняемым по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Его дело с обвинительным заключением направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в 2022 году Ярошевич отдавал приказы о нанесении ударов по территории Белгoродской области ракетами «Точка-У». От его действий пострадало мирное население, а также инфраструктура. Ущерб оценивается в более чем 1,3 миллиарда рублей.

В ночь на 23 сентября ВСУ выпустили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по Белгородской и Курской областям.