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07:30, 23 сентября 2024Россия

Украина за ночь выпустила беспилотники по двум регионам России

Минобороны России: восемь БПЛА ВСУ уничтожены в Курской и Белгородской областях

Фото: David W Cerny / Reuters

В ночь на 23 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили по четыре дрона над территориями Белгородской и Курской областей. Подробности о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее украинский дрон атаковал белгородский город Губкин. В результате падения летательного аппарата повреждены десять легковых автомобилей и остекление в трех многоквартирных домах. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 22 сентября в регионе в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 15 человек. 13 из них находятся в больницах, двое — в крайне тяжелом состоянии.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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