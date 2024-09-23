Украина за ночь выпустила беспилотники по двум регионам России

Минобороны России: восемь БПЛА ВСУ уничтожены в Курской и Белгородской областях

В ночь на 23 сентября Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили по четыре дрона над территориями Белгородской и Курской областей. Подробности о районах уничтожения беспилотников и возможных последствиях на земле не раскрываются.

Ранее украинский дрон атаковал белгородский город Губкин. В результате падения летательного аппарата повреждены десять легковых автомобилей и остекление в трех многоквартирных домах. Предварительно, пострадавших нет.

Кроме того, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что за 22 сентября в регионе в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали 15 человек. 13 из них находятся в больницах, двое — в крайне тяжелом состоянии.