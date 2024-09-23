Ветеран раскрыл уловки боевиков в ходе второй чеченской войны

Ветеран Султаншин: боевики в Чечне обещали 10 тыс. долларов за координаты солдат

Ветеран второй чеченской войны Марат Султаншин рассказал, как боевики перехватили сигнал от рации, после чего от имени командира приказали ударить по месту, где находилось скопление российских сил. Воспоминанием об уловках боевиков бывший военнослужащий поделился с «Лентой.ру».

У боевиков радиостанции были мощные. Бывало такое, что подслушивали. Однажды мне поступил приказ, получил координаты и поднял батарею к бою. Мы уже развернули гаубицы, и тут вдалеке услышал: «Отставить! Отставить!» Марат Султаншин ветеран войны в Чечне

Как рассказал Султаншин, впоследствии выяснилось, что по координатам, переданным по рации, находился краснодарский спецназ. Боевики, по словам ветерана, знали его позывной и были в курсе, от кого ему должна была поступить команда, поэтому решили перехватить сигнал и дать по рации ложный приказ.

Ветеран также вспомнил, как боевики однажды выходили с ним на связь — они предложили продать данные о позывных, координатах и местах дислокации войск и обещали за это 10 тысяч долларов. Человек на другом конце провода представился Шамилем и говорил с акцентом, вспоминал Султаншин.

Боевик, по рассказу ветерана, начал спрашивать его, зачем России нужна эта война и зачем она лично ему. «Я отказался [от предложения], сразу же сообщил комбату об этой ситуации, тот пошутил: "И что? Взял бы"», — рассказал бывший военный.

Ровно 25 лет назад, 23 сентября 1999 года, Борис Ельцин подписал секретный указ о начале контртеррористической операции (КТО) на территории Чечни. Тогда федеральные войска второй раз вошли в Чечню — и война в регионе продлилась почти 10 лет, с 1999 по 2009 годы. Ей предшествовали нападение боевиков Шамиля Басаева и арабских наемников на Дагестан в августе 1999 года, а также серия взрывов в многоэтажках Буйнакска, Волгодонска и Москвы в сентябре.