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17:22, 23 сентября 2024Моя страна

В Алтайском крае нашли занесенный в Книгу рекордов Гиннесса редкий гриб

В Алтайском крае нашли занесенный в Книгу рекордов Гиннесса быстрорастущий гриб

Фото: Holger Krisp / Wikimedia

Жительница села Новокаменка Ельцовского района, расположенного в Алтайском крае, Евгения Баумтрок нашла занесенный в Книгу рекордов Гиннесса редкий гриб. Соответствующее сообщение появилось на странице «Усынови Заказник» во «ВКонтакте».

Речь идет о веселке сибирской (Phallus sibiricus), которая имеет покрытую слизью конусообразную шляпку. При этом в месте, где шляпка соединяется с ножкой, присутствует специфическое образование, напоминающее ажурную вуаль. Известно, что гриб имеет неприятный запах и числится в Книге рекордов Гиннеса как быстрорастущий. В начале своего роста он похож на яйцо. В процессе созревания его внешняя оболочка разрывается, и гриб начинает быстро расти.

Веселка сибирская чаще всего встречается в Сибири и на Дальнем Востоке. «Для Алтайского края это первая документальная встреча гриба», — отметили авторы поста.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области россиянин нашел самый дорогой гриб в мире.

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      Мария Винар
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