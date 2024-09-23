В Дагестане задержали мужчину за изнасилование своей дочери

В Дагестане задержали мужчину за сексуальное насилие над собственной дочерью

Полиция задержала жителя Бабаюртовского района Дагестана за изнасилование собственной дочери. Об этом источник в региональных правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

«Несовершеннолетняя девочка из Бабаюртовского района написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет. Отца задержали», — рассказал собеседник агентства.

Утверждается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

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