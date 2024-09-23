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00:45, 23 сентября 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали мужчину за изнасилование своей дочери

В Дагестане задержали мужчину за сексуальное насилие над собственной дочерью

Фото: Alexey Belkin / news.ru / Global Look Press

Полиция задержала жителя Бабаюртовского района Дагестана за изнасилование собственной дочери. Об этом источник в региональных правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

«Несовершеннолетняя девочка из Бабаюртовского района написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет. Отца задержали», — рассказал собеседник агентства.

Утверждается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Австралии начался суд над учительницей из города Канберра, которая совратила 15-летнего подростка. Женщина давала ему марихуану, присылала ему свои фотографии в обнаженном виде, делала подарки и часто подвозила его на своем автомобиле.

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      Артём Верейкин
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