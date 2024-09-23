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18:40, 23 сентября 2024Силовые структуры

В деле обвиняемого в хищениях главы «Военторга» появились два новых фигуранта

Два фигуранта появились в деле обвиняемого в хищениях главы «Военторга» Павлова
Владимир Павлов

Владимир Павлов. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Два новых фигуранта появились в деле генерального директора «Военторга» Владимира Павлова, который обвиняется в хищении 400 миллионов рублей при выполнении государственных контрактов. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о Дмитрии Комлеве и Сергее Тетруашвили. О втором известно, что он — индивидуальный предприниматель — является уроженцем Баку, гражданином Израиля и Германии. Ранее Тетруашвили был учредителем организации Ф.О.Н., которая занималась арендой и управлением недвижимостью. Его арестовали 30 августа.

В тот же день был арестован и Комлев по обвинению в мошенничестве. Он возглавлял текстильную фирму, среди заказчиков которой значится «Военторг» — поставщик вещей для Министерства обороны России.

По версии следствия, Павлов вместе с другими сотрудниками вступил в преступный сговор и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей.

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      Варвара Митина
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