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19:27, 30 августа 2024Силовые структуры

Арестован еще один фигурант дела о махинациях в «Военторге»

В Москве суд арестовал гендиректора ООО «Сандора» Комлева по делу «Военторга»

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мещанский суд Москвы арестовал гендиректора ООО «Сандора» Дмитрия Комлева, обвиняемого в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 30 сентября.

Комлев до ареста возглавлял текстильную фирму, среди заказчиков которой значится «Военторг» — поставщик вещей для Министерства обороны России, уточняет источник «Известий». Он проходит по уголовному делу, возбужденному из-за махинаций в военной компании.

29 августа сообщалось, что Мосгорсуд оставил под стражей до 30 сентября главу «Военторга» Владимира Павлова, обвиняемого в хищениях при реализации госконтрактов для нужд Минобороны России. По версии следствия, он вместе с другими сотрудниками вступил в преступный сговор и в период с декабря 2019-го по декабрь 2022-го закупил продукцию для войск у компаний-производителей. Приобретенные товары он перепродал Минобороны, увеличив цену на 400 миллионов рублей. Павлов не признает свою вину.

По делу также арестован еще один фигурант Тимур Исаков.

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      Любовь Ширижик
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