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13:40, 23 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

Мэр Тбилиси Каладзе: угрозы ЕС отменить безвиз для Грузии — обычный шантаж

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Угрозы Европейского союза (ЕС) отменить безвизовый режим для Грузии — это обычный шантаж. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По его словам, по мере приближения парламентских выборов в республике заявления об отмене визовой либерализации будут становиться только активнее. Он отметил, что отменить безвизовый режим бюрократически очень сложно.

Ранее (ЕС) пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии». По словам представителя Еврокомиссии, власти республики для дальнейшей интеграции в ЕС должны выполнить определенные требования, среди которых — обеспечение защиты прав граждан и борьба с дискриминацией.

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      Илья Таксюр
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