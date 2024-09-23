В Грузии назвали шантажом угрозу ЕС отменить безвиз

Мэр Тбилиси Каладзе: угрозы ЕС отменить безвиз для Грузии — обычный шантаж

Угрозы Европейского союза (ЕС) отменить безвизовый режим для Грузии — это обычный шантаж. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, передает Telegram-канал «Sputnik Грузия».

По его словам, по мере приближения парламентских выборов в республике заявления об отмене визовой либерализации будут становиться только активнее. Он отметил, что отменить безвизовый режим бюрократически очень сложно.

Ранее (ЕС) пригрозил Грузии отменой безвизового режима из-за «упадка демократии». По словам представителя Еврокомиссии, власти республики для дальнейшей интеграции в ЕС должны выполнить определенные требования, среди которых — обеспечение защиты прав граждан и борьба с дискриминацией.