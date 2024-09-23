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07:10, 23 сентября 2024Бывший СССР

В ЛНР сообщили об уничтожении свыше 12 тысяч солдат ВСУ за неделю

Марочко: силы РФ за неделю уничтожили более 12 тысяч солдат ВСУ на рубежах ЛНР

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Российские военные за неделю отбили почти 40 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики (ЛНР) и уничтожили свыше 12 тысяч украинских бойцов и иностранных наемников на рубежах региона, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ (...) составили порядка 12 110 украинских боевиков и наемников, на 130 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — заявил он.

Как утверждает Марочко, российские бойцы уничтожили 20 танков, реактивные системы залпового огня (РСЗО), 108 орудий полевой артиллерии, а также более 300 боевых машин ВСУ.

Ранее ВС России отбили десять попыток ВСУ контратаковать в районе города Кременная. По словам Марочко, российские подразделения активно выбивают противника с их позиций возле Червоной Дибровы и Тернов. Он полагает, что командование ВСУ могло выбрать это направление для нового броска, чтобы одержать «очередную "перемогу"», подойдя к Кременной.

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      Маргарита Пименова
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