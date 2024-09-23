В ЛНР сообщили об уничтожении свыше 12 тысяч солдат ВСУ за неделю

Марочко: силы РФ за неделю уничтожили более 12 тысяч солдат ВСУ на рубежах ЛНР

Российские военные за неделю отбили почти 40 попыток Вооруженных сил Украины (ВСУ) проникнуть на территорию Луганской народной республики (ЛНР) и уничтожили свыше 12 тысяч украинских бойцов и иностранных наемников на рубежах региона, заявил ТАСС подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Потери вооруженных формирований Украины в зоне ответственности группировок „Север“, „Юг“ и „Запад“ (...) составили порядка 12 110 украинских боевиков и наемников, на 130 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом», — заявил он.

Как утверждает Марочко, российские бойцы уничтожили 20 танков, реактивные системы залпового огня (РСЗО), 108 орудий полевой артиллерии, а также более 300 боевых машин ВСУ.

Ранее ВС России отбили десять попыток ВСУ контратаковать в районе города Кременная. По словам Марочко, российские подразделения активно выбивают противника с их позиций возле Червоной Дибровы и Тернов. Он полагает, что командование ВСУ могло выбрать это направление для нового броска, чтобы одержать «очередную "перемогу"», подойдя к Кременной.